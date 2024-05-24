15 yaşında ölen çocuk 21. yüzyılın ilk azizi olacak

Londra doğumlu bir genç, 15 yaşında lösemiden ölmesinin ardından Katolik kilisesinin ilk milenyum azizi olacak.



Carlo Acutis, 2006'daki ölümünden önce Roma Katolik öğretisinin çevrimiçi olarak yayılmasına yardımcı olan bir bilgisayar uzmanıydı.



Papa Francis, ölümünden sonra ikinci bir mucizenin Acutis'e atfedilmesine ve gencin azizlik mertebesine yükseltilmesine karar verdi.



Acutis, 1991 yılında Londra'da doğdu ve İtalyan ebeveynleri Andrea Acutis ve Antonia Salzano ile çocukken Milano'ya taşındı.

Papa Francis’in “internetin koruyucu azizi” ilan etmek istediği Acutis, 21. yüzyılın ilk ve İtalya’nın en genç azizi olacak.

912 AZİZ VAR



Papa Francis tarafından aziz mertebesine yükseltilen 912 kişi var. En son aziz ünvanı verilen kişinin doğum tarihi 1926'dan önceydi.



Katoliklik kilisesine göre insanlar, cennette olduğuna inandıkları ölen kişilere, onlar adına Tanrı ile konuşmalarını istemek için dua edebilirler. Bu dualar bir kişinin hastalık veya yaralanmadan kurtulmasını istemek olabilir.

MUCİZELER VE AZİZLİK MERTEBESİ



Eğer söz konusu kişi beklenmedik bir şekilde iyileşiyor gibi görünüyorsa, bu Vatikan tarafından bir mucize olarak değerlendirilebilir. Eğer ölen kişiye iki mucize atfedilirse ve Papa tarafından onaylanırsa, azizliğe hak kazanır.



Acutis, Papa Francis'in kendisine atfedilen bir mucizeyi onaylamasının ardından aziz olma yoluna girdi.



Brezilya'dan yedi yaşında bir erkek çocuk, Acutis'in tişörtlerinden biriyle temas ettikten sonra nadir görülen bir pankreas hastalığından kurtuldu. Bir rahip de hasta çocuk adına Acutis'e dua etmişti.