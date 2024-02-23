240 milyon yıllık "ejderha" fosili bulundu

Bilim insanları "Dinocephalosaurus orientalis" olarak bilinen bir su sürüngeninin kusursuz derecede eksiksik yeni bir fosiline ulaştı.



Bu yeni fosil, bilim insanlarının tuhaf tarih öncesi canavarın tam anatomisini görmesine olanak sağladı.



Fosili inceleyen uluslararası ekibin bir parçası olan İskoçya Ulusal Müzeleri'nden Doktor Nick Fraser, bilim insanlarının onu ilk kez tam olarak görebildiklerini söyledi ve yaratığı "çok tuhaf bir hayvan" olarak nitelendirdi.



Fraser deniz yaratığı için, "Yüzgeç benzeri uzuvları vardı ve boynu, gövdesi ve kuyruğunun toplamından daha uzundu" dedi.



Araştırmacılar, 32 ayrı omurlu "uzun ve esnek boynun", Dinocephalosaurus orientalis'in su altındaki yarıklarda yiyecek aramasına olanak tanıyarak avlanma avantajı sağlayabileceğini öne sürdü.



Fosil, Çin'in güneyindeki antik kireçtaşı yataklarında keşfedildi. Dr. Fraser keşifle ilgili, "Bu keşif Triyas'ın tuhaflığını daha da artırıyor. Bu yataklara her baktığımızda yeni bir şey buluyoruz" dedi.

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