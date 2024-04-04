25 binden fazla somon balığı trafik kazasında öldü

ABD'nin Oregon eyaletinde 102 bin canlı somon balığı taşıyan bir kamyon geçen hafta kaza yaptı.



Kazanın ardından yaklaşık 2 yaşında olan 25 binden fazla somon balığı dere kıyısında öldü. Binlerce yavru balık ise yanlışlıkla suya döndü.



Kral somon olarak da bilinen genç Chinook somonları, eyaletin kuzeyindeki Ayna Kuluçka Çiftliğinden Imnaha Nehri'ne götürülüyordu.



Kaza, yaklaşık 77 bin balığın Lookingglass Creek deresine dökülmesine neden oldu.



Yaban hayatı yetkilileri, sürücünün keskin bir dönüşte kontrolü kaybettiğini ve bunun sonucunda balık tankerinin kayalık bir setten aşağı yuvarlanmasına neden olduğunu söyledi.



Oregon Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (ODFW) yaptığı açıklamada, sürücünün hafif yaralandığını açıkladı.



Hayatlarının çoğunu okyanusya geçiren somonlar, yumurtlamak için tatlı su nehirlerine geri dönerler. Birçoğu artık devlet tarafından işletilen kuluçkahanelerde yetiştiriliyor ve daha sonra aynı kuluçkahanelere dönmek üzere kendi sularına geri bırakılıyor.