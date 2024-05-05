ABD, İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu

ABD'nin geçen hafta İsrail’e gidecek mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi. ABD medyasında yer alan haberde ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu ile sert bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD, İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu
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Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta 'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD geçen hafta ’e gönderilecek bir mühimmat sevkiyatını durdurdu.

ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını durdurmasının Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa yaşandığına işaret edilen haberde, İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı.

Haberde, İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah’a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında "sert bir görüşme" gerçekleştiği de kaydedildi.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

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