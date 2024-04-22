4 bin 200 yıllık zombi mezarındaki cesedin üzerine bırakılan taşın sırrı: “Mezardan çıkmaya çalışıyor”

İTALYA’DA BULUNAN MEZAR



İtalya’da 2018 yılında bulunan ve 50’den fazla bebek ile çocuğun gömüldüğü bin 500 yıllık bir mezarlık bulunmuştu.

MS 450’de yaşanan sıtma salgınında ölen çocukların gömüldüğü düşünülen mezarlıktaki en büyük kişi olan 10 yaşındaki çocuğun ağzına taş yerleştirildiği tespit edilmişti.



Arizona Üniversitesi'nden antropolog Dr. David Soren konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ölülerin ruhlarını kendi çıkarları için kullanabilecek (cadılar gibi) gizemli güçlere ve hortlaklara karşı büyük bir korku vardı.” demişti.