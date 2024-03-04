43 ülkeden Navalni için uluslararası soruşturma çağrısı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin, 43 ülke bağımsız bir uluslararası soruşturma talep etti.

Ülkeler, Navalni'nin ölümünden Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.



Avrupa Birliği üyeleri, ABD, İngiltere, Ukrayna, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Navalni'nin ölümüne ilişkin öfkelerini dile getiren ülkeler arasındaydı.



Kuzey Kutbu'ndaki bir hapishane kolonisinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden 47 yaşındaki Navalni, geçen cuma günü Moskova'da, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.



Avrupa Birliği Büyükelçisi Lotte Knudsen, 43 ülke adına BM insan hakları örgütüne yaptığı açıklamada, "Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin ölümünden öfke duyuyoruz ve bunun nihai sorumluluğu Başkan Putin ve Rus makamlarına aittir" dedi.



Rusya'nın Navalni'nin ani ölümüyle ilgili olarak bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturmaya izin vermesi gerektiğini söyleyen Knudsen, "Sayın Navalny'nin beklenmedik ve şok edici ölümü Rusya'da hızlanan ve sistematik baskının bir başka işaretidir" diye ekledi.



Ayrıca ülkeler, Rusya'yı, tüm siyasi mahkumları, insan hakları savunucularını, gazetecileri ve savaş karşıtı aktivistleri "derhal ve koşulsuz olarak" serbest bırakmaya çağırdı.

Açıklamada "Rusya Federasyonu'nu bu cezasızlık iklimine son vermeye ve siyasi muhalefet ve eleştirel sesler için güvenli bir ortam yaratmaya çağırıyoruz" denildi.



Ayrıca Rusya'yı "baskıcı yasalarını kaldırmaya ve yargının siyasi istismarına son vermeye" çağırdılar.

