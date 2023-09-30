5 yıldır istikrarsızlığın sürdüğü Slovakya'da seçim yapılıyor

Slovakya'daki siyasi istikrarsızlık, İtalyan mafyası ile bazı Slovak siyasetçiler arasındaki ilişkileri kaleme alan Slovak gazeteci Kuciak ile nişanlısının öldürüldüğü Şubat 2018'den beri sürüyor.



O dönemden bu yana ülkede başbakanlık görevi 5 kez el değiştirdi.

İki koalisyon, bir azınlık, bir de teknokrat hükümeti düştü. İstikrarsızlık süreci, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle daha da derinleşti.



Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa sahip ülkede siyasi istikrarsızlıktan bunalan seçmenler, bugün 150 sandalyeden oluşan meclisin yeni üyelerini seçecek.



Seçim barajının yüzde 7 olduğu ülkede son kamuoyu yoklamalarına göre, eski Başbakan Fico'nun partisi az bir farkla yarışı önde götürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin