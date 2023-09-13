6 çocuktan 1'i aşırı yoksul

Raporda gelecek hafta New York'ta başlayacak BM Genel Kurul toplantılarında BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de ele alınacağına işaret edilerek bu hızda gidilirse 2030'a kadar çocuklarda yoksulluğun bitirilmesi hedefine ulaşılamayacağı kaydedildi.



Sahra Altı Afrika bölgesinin çocuk yoksulluğunda en büyük yükü taşıdığına işaret edilen raporda, dünyadaki "aşırı yoksulluk içindeki" çocukların yüzde 40'ının bu bölgede olduğu belirtildi.



Raporda ayrıca bu bölgede 2013'te yüzde 54,8 olan çocuk yoksulluğu oranının da 2022'de yüzde 71,1'e çıktığına işaret edildi.



Raporda UNICEF ve Dünya Bankası, hükümetlere ve paydaşlara çocuk yoksulluğunu bitirmek için bu konuya öncelik verilmesi çağrısında bulundu.