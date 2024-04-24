6000 yılında hayat nasıl? Zaman yolcusu olduğunu iddia etti, fotoğraf gösterdi

"Zaman yolcusu" olduğunu öne süren bir adam, dünyanın 6000 yılında nasıl görüneceğine dair iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.



İsmi açıklanmayan zaman yolcusu, iddialarını desteklemek için 6000 yılında yaşadığını öne sürdüğü bir şehrin görüntüsünü paylaştı.



Genç adam, insanları 1990'larda zamanda ileriye göndermeyi amaçlayan gizli bir programın parçası olduğunu iddia etti.



4 bin yıllık zaman diliminde hayatın nasıl olduğunu anlatan zaman yolcusu tıp, hükümet ve yeni teknolojideki ilerlemelerin modern yaşamı "ilkel" gibi göstereceğini söylüyor.



Zaman yolcusu, "Günümüzden dört bin yıl sonrasına gönderildim. Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer materyallerde bozulmalar yaşanabilir. İddialarımın inanılması zor olduğunun farkındayım. Amacım kimseyi kandırmak değil, insanlığın ve dünyanın geleceği hakkında bir mesaj vermek" diye konuştu.



Zaman yolcusu daha sonra arkasında asla geri dönemeyecek yakın bir arkadaşını bıraktığını söyleyerek, "İyi bir yerde olduğunu biliyorum. Gelecek bir bakıma ütopya gibi ama ne yazık ki geri dönmeye çalıştığımızda bunu başaramadık. Sadece onu bir kez daha görmek istedim" ifadelerini kullandı.

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