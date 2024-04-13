686 milyon dolarlık esrar kaçakçılığı yapan çeteye operasyon

İspanya öncülüğünde Europol ve 5 farklı ülkeden polis desteği ile 35 ülkede esrar dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir çeteye baskın düzenlendi.



Baskında çete üyeleri gözaltına alınırken 106 bin euro nakit para ile 2,6 milyar euro değerindeki mülklere el konuldu .

ULUSLARARASI ESRAR FUARLARI

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, 686 milyon dolarlık esrar dolandırıcılığı yapan çetenin bir pazarlama sistemi kurduğu ve katılımcıları bu sisteme yatırım yapmaya ikna etmek için uluslararası esrar fuarlarına katıldığı kaydedildi.



İsmi açıklanmayan 9 şüphelinin İspanya, Birleşik Krallık, Almanya, Letonya, Polonya, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti’nde dolandırıcılık şüphesiyle 11 Nisan’da gözaltına alındığı açıklandı.



YÜZDE 168 KAR ETME VAADİ



İspanya Ulusal Polis Sözcüsü Silvia Garrido operasyona ilişkin açıklamasında “Söz konusu çete tarafından önerilen iş modeli, ortaklıklar geliştirmek amacıyla yatırımcılardan alınan sermayeyi esrar bitkilerinin yetiştirilmesini finanse etmek için kullanılmasını içeriyordu. Bu sistemle, mağdurlara yatırım yaptıkları esrar çeşidine bağlı olarak bir yılda yüzde 70 ila yüzde 168 kar elde etmeye vadi verildi” dedi.



Operasyona katılan İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada 180 bin kişinin bu fona yatırım yaptığı kaydedildi.



Polis, çetenin bu iş modelini tanıtmak için lüks araçlar ve otel partilerin düzenlendiği bir reklam kampanyası yaptığını ve mağdurların yasal esrar tarlalarına götürüldüğünü bildirdi.