7 yaşındaki Stelios'tan ''Karantina valsi''

Bu küçük yaşına rağmen bugüne kadar Yunanistan ve ABD’de verdiği konserlerde izleyici ile buluştu.

Yunanistan’da 2017 yılında düzenlenen “Yetenek Sizsiniz” yarışmasındaki başarısı ile tüm Yunanistan’da kendinden söz ettirdi. 2018’de ise Golden Classical Music Awards Invited Winners List’te aldığı birincilikle ödüllü bir sanatçıya dönüştü.



Şimdi ise kendi bestelediği “karantina valsi” ile gündemde.



Bir kez daha piyanosunun başına geçen Stelios, bu kez de evlerinde karantinada olan, virüsle mücadele eden tüm insanlara güç ve destek vermek amacıyla bestelediği parçayı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.



“Merhaba çocuklar! Ben Stelios. Bu günlerde ben de evde oturuyorum. Hepimiz azıcık daha sabredelim ve yakında dışarı çıkıp denizde yüzeceğiz. Size kendime ait bir parçayı hediye ediyorum.” diyerek evde sıkılan yaşıtlarına da umut veriyor.

