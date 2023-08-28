80 yaşında seçim kazandı: Yeniden devlet başkanı seçildi

Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Justice Priscilla Chigumba, yaptığı basın açıklamasında, oyların yüzde 52,6'sını alan 80 yaşındaki Mnangagwa'nın 5 yıllığına yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurdu.



Buna göre, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Mnangagwa'nın en yakın rakibi, Değişim için Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) lideri Nelson Chamisa ise oyların yüzde 44'ünü aldı.



Mnangagwa, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın gösterdiği büyük destekten dolayı derin onur duyuyorum. Bu zafer, birliğin ve ilerlemenin gücünün bir kanıtıdır. Birlikte Zimbabve için daha parlak bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Sarsılmaz inancınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



CCC sözcüsü Promise Mkhwananzi, yaptığı açıklamada, partisinin seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtti.



ZANU-PF MECLİSTE 210 SANDALYEDEN 136'SINI KAZANDI



Parlamento seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, ZANU-PF meclisteki 210 sandalyeden 136'sını kazandı.



ZANU-PF, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1980 yılından beri iktidar partisi olma özelliğini sürdürüyor.



Ana muhalefet partisi CCC ise bu seçimlerde mecliste 73 sandalye kazandı.



Zimbabve'de seçmenler, devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel temsilcileri seçmek için 23-24 Ağustos'ta sandık başına gitmişti.



Yaklaşık 6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Zimbabve'de devlet başkanlığı için 11 aday yarışmıştı.