Haiti'de yeni Başbakan Fritz Belizaire oldu

Başkent Port-au-Prince'deki Ulusal Saray'da toplanan Başkanlık Geçiş Konseyi, eski Spor Bakanı Fritz Belizaire'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.



Belizaire'nin başbakanlığı için düzenlenen yemin törenine Başkanlık Geçiş Konseyinin üyeleri katıldı.



Yetkililerce yapılan açıklamada, ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi için Başkanlık Geçiş Konseyi üyelerinin Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlerin de katılımıyla kapsamlı toplantı yaptığı ifade edildi.



Ülkede yeni devlet başkanının halk tarafından seçilebilmesi için en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

YENİ HÜKÜMETE TEHDİT GECİKMEDİ



Son günlerde sarayın çevresindeki şehir merkezinde polisle silahlı suçlular arasında çatışmalar yaşandı.



Tanınmış çete sözcüsü "Barbekü" lakaplı Jimmy Chérizier Haiti'nin yeni liderlerini "kendilerini hazırlamaları" konusunda uyardı.



Bu tehdide rağmen, ABD ve 15 üyeli Karayip Topluluğu (Caricom) destekli konsey, 29 Şubat'ta suç niteliğindeki isyanın başlamasından neredeyse iki ay sonra kuruldu.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTISI KESİLMİŞ DURUMDA



Çete şiddeti başladığından bu yana Port-au-Prince'in dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.



Uluslararası havaalanı ve limanı silahlı çatışmalar nedeniyle kapatılmış, başkenti diğer şehirlere bağlayan yollar adam kaçırma ve gaspla nam salmış silahlı gruplar tarafından ele geçirilmiş halde.



Yalnızca özel helikopter uçuşları için binlerce dolar ödeyecek kadar zengin olanlar veya otoyolları kullanmaya cesaret edecek kadar çaresiz olanlar başkente girip çıkabiliyor.

EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE



Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.



Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede devlet başkanlığı seçimleri "güvenlik krizi" nedeniyle düzenlenememişti.