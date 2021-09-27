800 binden fazla kişinin katledildiği Ruanda Soykırımı'nın mimarı Theoneste Bagosora öldü

Afrika ülkesi Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık yüz gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, aşırı uç Hutular tarafından öldürüldü.

Tarihe Ruanda Soykırımı olarak geçen katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'ye bağlı güçlerce, Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesi ile son buldu.



Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüzbinlerce Hutu, komşu ülke Zaire'ye (Kongo Cumhuriyeti’ne) sığındı.

"HUZUR İÇİNDE YAT BABA"



Soykırımın mimarı olarak kabul edilen eski bir Ruanda ordusu albayı olan Theoneste Bagosora’nın Mali'deki bir hastanede öldüğü açıklandı. Oğlu Achille Bagosora, bir Facebook gönderisinde, "Huzur içinde yat baba” paylaşımıyla ölümü duyurdu.

Ruanda Soykırımı'nın mimarı Theoneste Bagosora.

TEMYİZDE CEZASI 35 YILA İNDİ

Bununla birlikte Theoneste Bagosora, o zamanki Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunduktan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bagosora, 2008 yılında ömür boyu hapis cezası almıştı. Ancak, temyizde cezası 35 yıla indirildi.



Diğer taraftan, Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın Ulusal Cumhuriyetçi Demokrasi ve Kalkınma Hareketi partisini etkili isimlerimden biri olan Bagosa, 1993 yılında savunma bakanlığında kabine direktörü olarak atandı ve ülkedeki askeri ve siyasi meselelerin kontrolünü ele geçirdi. Pozisyonu ayrıca onu sadece devlet başkanını karşı sorumlu hale getirdi.



Ardından, Habyarimana bir uçak kazasında öldüğünde, Bagosora devlet işlerini devraldı ve Tutsilerin katledilmesini emretti. O sırada Ruanda'daki Birleşmiş Milletler barış gücünün başında olan Kanadalı general Romeo Dallaire, Bagosora'yı soykırımın arkasındaki "kral" olarak nitelendirdi.



1994 yılında gerçekleşen soykırımda 100 gün içinde 800 bini aşkın kişi öldürüldü.

Soykırımdan sonra Bagosora, Kamerun'a kaçtı. 1996'da orada tutuklandı ve 1997'de Tanzanya'nın Arusha kentinde yargılanmak üzere getirildi. Duruşması 2002'de başladı ve 2007'ye kadar sürdü.

BİRÇOK İNSANLIK SUÇUNDAN HÜKÜM GİYDİ



Öte yandan Bagosora, soykırımın yanı sıra 10 Belçikalı barış gücü askerinin, Ruanda başbakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da ölümünden sorumlu tutuldu.



Şu anda Soykırım Müzesi'ne dönüştürülen Murambi Teknik Okulu'nda pek çok kişi öldürüldü.

Ruanda'nın Hollanda Büyükelçisi Olivier Nduhungirehe, Bagosora'nın ölüm haberine tepki göstererek, Bagosora'nın işlediği suçlardan pişmanlık duymadığını söyledi.



Nduhungirehe, Twitter’dan yayınladığı gönderisinde, “Bagosora'nın erken tahliye talebi başvurusu, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden soykırımın sorumluluğunu asla kabul etmemesi, onun kendini kontrol edemeyen bir adam olduğunun göstergesi” açıklamasını yaptı.



Bagosora'nın erken tahliye başvurusu, bu yılın başlarında, hakimin rehabilitasyonu gösteremediğine karar vermesiyle geri çevrilmişti.

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