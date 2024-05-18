82 yaşında Gazze için pedal çevirdi: Fransa'nın dağlarına çıktı

Gazze'ye bağış toplamak için harekete geçen 82 yaşındaki Anne Jones, Fransa Bisiklet Turu'nun en ünlü dağlarından Mont Ventoux'ya çıktı.

82 yaşında Gazze için pedal çevirdi: Fransa'nın dağlarına çıktı

82 yaşındaki bir kadın, 'ye yardım için bağış toplamak üzere Turu'nun en ünlü dağlarından birine çıktı.

BBC'de yer alan habere göre Londra'nın güneyindeki Lewisham'dan Anne Jones, Amos Trust'ın Gazze çağrısını desteklemek için Güney Fransa'daki Mont Ventoux'ya 20 kilometre boyunca bisiklet sürdü.

Deniz seviyesinden 1910 metre yükseklikteki tırmanışın zirvesine 6 saat boyunca bisikletle çıkarken dolu, yağmur ve sisle mücadele etti.

Jones, yardım kampanyası için 13 bin avro topladı.

Jones, bu başarıyı tamamladığı için “çok mutlu olduğunu ve bunun insanların “yaşlı bir yüz” gördüklerinde yaptıkları varsayımları değiştireceğini umduğunu" söyledi.

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