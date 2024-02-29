Aaron Bushnell olayı nedir? ABD askeri Aaron Bushnell kimdir, neden kendini yaktı?

Aaron Busnell olayı hakkında bilgiler, sosyal medya platformları üzerinden araştırılmaya başladı. Aaron Bushnell'ın kim olduğu ve neden kendini ateşe verdiği merak ediliyor. İşte ABD askeri Aaron Bushnell'ın kendini ateşe vermesi olayı hakkında bilgiler.



AARON BUSNELL KİMDİR?



Aaron Bushnell, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde görevli 25 yaşındaki askerdir.

25 Şubat 2024 tarihinde, Washington, D.C.'deki İsrail Büyükelçiliği'nin ön kapısı önünde kendini yakma eylemi gerçekleştirerek hayatına son vermiştir.



AARON BUSHNELL'İN KENDİSİNİ ATEŞE VERMESİ



ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.



Üzerinde askeri üniformasıyla Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.



Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell’e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.



Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.