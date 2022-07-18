Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Azerbaycan ile Azeri doğalgazının ithalatını 2027 yılına kadar en az 20 milyar metreküpe çıkarmak için enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı. Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.Görüşme sonrasında Aliyev ve Von der Leyen, Avrupa'ya daha fazla Azerbaycan gazının iletilmesini öngören Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı'na imza attı.Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB, güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Azerbaycan da bunlardan biri. Bugünkü anlaşmayla Azerbaycan'dan AB'ye gaz arzını ikiye katlayarak Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, bu kış ve sonrasındaki gaz tedarikimiz için iyi bir haber" ifadesini kullandıBununla birlikte von der Leyen, Azerbaycan'ın AB'ye doğalgaz teslimatını 2021'deki 8,1 milyar metreküpten 2022'de beklenen 12 milyar metreküpe çıkardığını söyledi."Hedefimiz birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak" ifadesini kullanan von der Leyen, Azerbaycan'ın AB enerji arz güvenliği ve iklim dostu dönüşümünde çok önemli bir ortak olacağını belirtti.EK YATIRIMLARA İHTİYAÇ VARDiğer taraftan, toplam 1,3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilen gazın artırılması için ek yatırımlara ihtiyaç duyuluyor.Ek boru hattı ve kapasite genişletme yatırımlarının yanı sıra Bakü'nün doğal gaz üretimini de ciddi seviyede yükseltmesi gerekiyor.Güney Gaz Koridoru kapsamında inşa edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Bu boru hattının kapasitesinin iki kat artırılması planlanıyor.