ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yarısından fazlası tamamlandı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, ABD ordusunun Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için inşasına başladığı iskelenin yüzde 50’den fazlasının tamamlandığını açıkladı.

ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yarısından fazlası tamamlandı

ordusu, Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için iskele inşasına devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, yaptığı açıklamada, iskele inşasındaki son duruma değindi.

Singh, "Bugün itibarıyla iskelenin kurulumunun yüzde 50'sinden fazlasını tamamladık. Yüzer iskele tamamen inşa edildi ve kuruldu. Geçit ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yarısından fazlası tamamlandı - 1

Singh, iskelenin birden fazla bölümden oluştuğunu belirtti.

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