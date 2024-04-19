AB Konseyi Başkanı'ndan, Trump'a yanıt: Putin'den korkmayın biz korkmuyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından, Trump'ın Ukrayna'ya asıl yardım etmesi gerekenin ABD değil Avrupa olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi.



Trump'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Michel, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den korkmayın. Biz korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.



Michel, AB'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar yaptığı yardımların toplamının 150 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti.



Trump, "Avrupa, neden Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla para vermiyor?" ifadesini kullanmış, ABD ile Ukrayna arasında bir okyanus varken savaşın Avrupa kıtasında sürdüğüne dikkati çekmişti.

.@realDonaldTrump, don’t be intimidated by Putin. We aren’t.



Let’s get the facts straight.



The numbers speak for themselves.



EU contribution to Ukraine: €143 billion ($150 billion). — Charles Michel (@CharlesMichel) April 19, 2024