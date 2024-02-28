AB, Rus varlıkları ile Ukrayna'ya silah almak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Avrupa savunmasının güçlendirilmesine ilişkin konuştu.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılına girdiğini ifade eden von der Leyen, Rusya'ya, Kuzey Kore'nin mühimmat, İran'ın da insansız hava aracı (İHA) sağladığını anımsattı.



Von der Leyen, "Gazze'de devam eden savaş ve Orta Doğu'daki geniş çaplı istikrarsızlık, bölge ve ötesinde bir güvensizlik ve çatışma dönemine işaret ediyor." dedi.



"Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği üzerinde çalışmaya başlamamız gerekiyor." diyen von der Leyen, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını, ulusal savunma bütçelerinin geçen yıla göre yüzde 20 yükseldiğini kaydetti.

"HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"



Von der Leyen, savunma sanayisi ve üretim kapasitesini artırma konusunda da çok önemli adımlar attıklarına işaret ederek, Avrupa'da mühimmat üretimini 2025 yılı sonuna kadar ikiye katlayacaklarını ve yılda 2 milyondan fazla top mermisi üreteceklerini belirtti.



"Daha yapacak çok şey var ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan von der Leyen, hazırlıklı olunması, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerini acil olarak yeniden inşa etmesi, yenilemesi ve modernleştirilmesi gerektiğini anlattı.

