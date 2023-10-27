AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor

"KARARLI ADIMLAR ATMAMIZ YÖNÜNDE GENİŞ BİR İSTEK VARDI"



AB Konseyi Başkanı Michel de dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya kısa vadede destek ve uzun vadede Ukrayna'nın yeniden inşası için harekete geçirilmesine yönelik AB Komisyonundan operasyonel teklifler hazırlamasını istediklerini belirterek,"Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusunu ele aldık. Bu konuda son derece iyi bir tartışma yaşandı. Bu konuda kararlı adımlar atmamız yönünde geniş bir istek vardı." diye konuştu.



AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.



Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.



Yaklaşık 200 milyar avrosu AB üyeleri tarafından olmak üzere Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankasının toplamda yaklaşık 300 milyar avrosunu dondurdu. Bu aşamada dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutları tartışılıyor.



AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.



Euroclear'ın dondurulan varlıklar nedeniyle bilançosundaki varlıkları hızla artarken, kurum büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, dün, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yılın 9 ayında 3 milyar avro gelir elde ettiğini açıklamıştı.



AB planı kapsamında Belçika'da Euroclear'ın ilgili Rus varlıklarından elde ettiği faiz gelirlerine yönelik özel bir vergi getirilmesi ve bunun Ukrayna'da kullanılması tartışılan unsurlar arasında yer alıyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise haziran ayında Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.



ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.



Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda, büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti

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