AB ve BM’den İran’a "idamları durdur" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran’da Mahsa Amini protestoları sırasında tutuklanan bir kişiyi idam etmesinin ardından infazların derhal durdurulması çağrısı yaptı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, İran makamlarını ölüm cezasını uygulamaktan ve gelecekte infaz yapmaktan kaçınmaya, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırıyor." denildi.



Açıklamada ayrıca, İran makamları, iddia edilen suçlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için zorla yapılmış itirafları temel almamaya davet edildi.



İran makamlarının sanıkların yasal süreç haklarını koruması ve gözaltında veya hapiste olanların herhangi bir kötü muameleye maruz kalmamasını sağlamasının zorunlu olduğunun anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"AB, idam cezasının her zaman ve her koşulda kullanılmasına karşı kesin ve ilkeli muhalefetini yineler. Ölüm cezası, suç işlemek için caydırıcı etkisi olmayan ve insan onurunun ve bütünlüğünün kabul edilemez bir reddini temsil eden, acımasız ve insanlık dışı bir cezadır."



BM: İDAM CEZALARINI DERHAL DURDURUN



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, idam cezasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.



Dujarric, "BM İnsan Hakları Konseyine idamların derhal durdurulması gerektiği konusunda katılıyoruz. Anladığımız kadarıyla idam, hiçbir zaman yaşam hakkıyla örtüşmüyor." dedi.



İdam cezasının uygulanmasına BM'nin kesinlikle karşı olduğunu belirten Dujarric, İran'a idamları derhal durdurması çağrısında bulundu.



İLK İDAM CEZASI İNFAZ EDİLDİ



İran'da Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Muhsin Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi.



Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.



Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

İRAN'DA İDAM KARARI NASIL VERİLİYOR?



Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.



İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.