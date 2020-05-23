AB Yüksek Temsilcisi'nden Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, AB'nin "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un istikrar ve refahına büyük önem verdiğini belirtti.



Borrell, Hong Kong'un yüksek derecede özerkliğinin muhafazasının korunması gerektiğine işaret etti.



Yeni bir yasa çıkarılırken "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Borrell, aynı zamanda Hong Kong'un temel yasası uyarınca demokratik bir tartışma ve taraflara danışmanın en doğru seçenek olacağını ifade etti.



Borrell, AB'nin gelişmeleri yakından takip edeceğini vurguladı.



ÇİN'İN YENİ GÜVENLİK YASASI



Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.



Çin hükümetince 2003'te Hong Kong’da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.



Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.



Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

