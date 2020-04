ABC muhabiri canlı yayında şortla yakalandı

Amerikan kanalı ABC'ye telekonferans yoluyla bağlanan muhabir Will Reeve; corona virüs salgını nedeniyle evinden canlı yayına bağlandı.



Muhabir Reeve, kameranın açısı nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi uyandıran bir an yaşattı.

Yayında Will Reeve'nin gömlek ve ceket giydiği görülürken, altındaki 'şort' seyircilerin ilgisini çekti.

Will Reeve, daha sonra konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, ''Korkutucu olduğu kadar komik de'' diyerek açıkladı.

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr