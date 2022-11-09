ABD ara seçim sonuçları Trump'ın yolunu yeniden açar mı?

Cumhuriyetçi Parti'de ağırlığı belirgin şekilde hissedilen eski başkan Donald Trump, 8 Kasım ara seçimlerinden sonra Beyaz Saray'a üçüncü kez talip olduğunu resmi olarak duyurabilir.



Beyaz Saray'a yerleşeli yaklaşık 2 yıl olan Joe Biden, güçlü bir kamuoyu desteği ile Başkan seçilmişti. Ancak geçen sürede popülaritesi düştü. Bunda; ekonomik tablo, göçmen politikaları, Afganistan'dan sancılı çekilme süreci ve koronavirüs ile mücadelede istenilen başarının yakalanamaması etkili oldu.



Cumhuriyetçi Parti'de ise eski başkan Donald Trump'ın ayak sesleri duyuluyor. Trump, parti içi desteğini "gelenekselci kanadın" kendisini unutturmaya çalışmasına rağmen yüzde 78 seviyesine çıkardı.



Şimdi sahada, desteklediği Senatöri Temsilciler Meclisi adayları ve eyalet valisi adayları için mitinglere katılıyor, konuşmalar yapıyor.



Trump'ın açıktan destek verdiği 305 adaydan yarısı yarışı kazanırsa, Trump Başkanlık adaylığı için Cumhuriyetçi Parti içerisinde büyük bir kuvvet elde edecek.

Ön seçimlerde Trump'ın arkasında durduğu aday adayları, Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekselcilerine rağmen "aday" olmayı başardı.

"15 KASIM'DA BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞIM"

Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız" ifadesini kullandı.



Trump, ara seçimlerin 'hayati önemde olduğuna' işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım" dedi.



TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ SIRADIŞI ADAYLAR



Adayların kampanyalarını takip eden "ballotpedia" isimli internet sitesine göre; Trump'ın açıktan destek verdiği 305 adaydan yarısı yarışı kazanırsa, Trump Başkanlık adaylığı için Cumhuriyetçi Parti içerisinde büyük bir kuvvet elde edecek.



Trump'ın hem merkez Cumhuriyetçilere hem de Demokratlara karşı zafer beklediği gözde isimlerden öne çıkanlar şöyle;



Nevada'dan Senato için; eski eyalet Başsavcısı Adam Laxalt,,

Ohio'dan Senato için; önceleri Trump karşıtı olan, ama adaylık için sosyal medyada Trump'dan özür dileyerek desteğini alan; yatırım uzmanı J. D. Vance, Iowa'dan Senato için Cumhuriyetçilerin akil adamı/silah lobilerinin 1 numaralı ismi Chuck Grassley, valilik için Covid-19 salgınını bir komplo olarak nitelendiren Kim Reynolds, Arizona'dan valilik için eski bir yerel televizyon spikeri Kari Lake, Wisconsin'den valilik için göçmen karşıtı duruşuyla bilinen iş insanı Tim Michels, Maryland'dan valilik için aşırı sağcı ve 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını iddia eden Dan Cox, Michigan'dan Temsilciler Meclisi için; "aşırı sağcı" siyahi John Gibbs,

Kuzey Karolayna'dan Temsilciler Meclisi için eski futbolcu Bo Hines ve Pensilvanya'dan Senato için Mehmet Öz.



Trump'ın en önemli zaferini Dr. Mehmet Öz'ün Pensilvanya'dan Senato'ya seçilmesi oluşturuyor.

TRUMP'IN GÖZÜ DR. ÖZ'ÜN SEÇİM ZAFERİNDE



Trump'ın en önemli zaferini kuşkusuz Mehmet Öz'ün Pensilvanya'dan Senato'ya seçilmesi oluşturuyor. Öz'e aday adaylığından itibaren büyük destek veren, kampanya mitinglerinde konuşan Trump, Mehmet Öz'le sınavı geçerse, muhakkak ki büyük sükse yapacak.



Diğer taraftan, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içerisinde ne derece etkili olduğunu eski Başkan yardımcılarından Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney'ne karşı giriştiği siyasi savaş gösterdi.



SONUÇLAR TRUMP'IN YOLUNU YENİDEN AÇAR MI?



Temsilciler Meclisi için Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan Cheney, ön seçimde Trump'ın desteklediği aday karşısında ağır bir yenilgi aldı.



Liz Cheney, Trump'ın "6 Ocak Kongre baskınında birinci derece rol oynadığını" belirtmiş ve Trump aleyhine Cumhuriyetçi Parti içerisinde bayrak açmıştı.



8 Kasım Ara Seçimleri Donald Trump'ın desteklediği adaylarla birlikte, Trump'ın siyasi geleceğini ve kariyer rotasını belirleyecek.



Ancak gözlemciler, Amerikan siyasetinde artık bir fenomen olan Trump'ın bu sınavdan başarılı çıkacağını ve Başkanlık adaylığı için gelecek yıl kampanyasını başlatacağını belirtiyorlar.