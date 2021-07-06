"ABD Bagram'dan sessizce ayrıldı"

Afgan yetkililer, ABD askerlerinin geçen hafta gece saatlerinde üssü sessiz bir şekilde terkettiğini belirtti.



Afgan yetkililer, Amerikan askerlerinin ayrılmasının ardından üssün yağmalandığını söyledi. Basketbol toplarından teknolojik ve askeri ekipmana kadar yağmalanan ürünler üssün dışında satışa başlandı.



ABD askerleri, çekilirken, geride yüzlerce sivil ve zırhlı araç da bıraktı.



ABD'nin çekilmesiyle birlikte, Taliban kontrolündeki toprakları genişletmeyi sürdürüyor. Yüzlerce Afgan askerinin komşu Tacikistan'a sığınmak için kaçtığı ifade ediliyor.



Afganistan, kaçan ve pozisyonlarını terk eden Afgan askerinin, Taliban ile savaşmak üzere yeniden görev yerlerine gönderildiğini duyurdu.

