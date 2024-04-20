ABD basını: "Hamas, Katar'dan ayrılmayı değerlendiriyor"

WSJ: HAMAS, KATAR'DAN AYRILMAYI DEĞERLENDİRİYOR



ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre İsmail Haniye liderliğindeki Hamas Siyasi Bürosu, merkezini Katar'dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendiriyor.



WSJ'ye göre 2012 yılından bu yana bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas Siyasi Bürosu'nun ayrılışı, zaten çıkmaza girmiş olan ateşkes görüşmeleri için bitirici bir adım olabilir.



Arap yetkililer, Hamas'ın son günlerde en az iki ülke ile irtibat kurduğunu ve Hamas Siyasi Bürosu'nun başkentlerine taşınması konusuna nasıl baktıklarını sorduğunu söyledi.



İddiaya göre, bu ülkelerden biri Umman.



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Ateşkes görüşmelerine aşine bir Arap arabulucu, müzakerelerin halihazırda çıkmaza girdiğini, Hamas ile müzakereciler arasındaki güvensizliğin arttığını öne sürdü.



Gazeteye göre, son haftalarda arabulucular Mısır ve Katar, şartlarını yumuşatarak taviz vermeleri için Hamas'a baskı uyguluyor. İddiaya göre Hamas, rehine takasını kabul etmemesi halinde Katar'dan çıkarılmakla da tehdit edildi.



İsrailli yetkililer, Katar'ın Hamas'a yeterince baskı yapmadığı iddiasıyla Mısır'dan ateşkes ve rehine takası görüşmelerinde daha çok rol üstlenmesini istiyor.



ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre ise "ABD, Hamas'ın Katar'daki varlığına son vermek" isterse, Katarlı yetkililer "ikili ilişkiler için en doğrusu" olduğunu düşündükleri adımları atmaya hazır. NTV’yi sosyal medyadan takip edin