ABD basını uyardı: "İsrail her an saldırabilir"

Halevi, açıklamayı, İran saldırısında hasar gören tek yer olan Nevatim Hava Üssü'nde yaptı.



Nevatim Hava Üssü, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vuran füzelerin fırlatıldığı yerdi.



HAVA KUVVETLERİ HAZIR



İsrail devlet televizyonu hava kuvvetlerinin İran'a olası saldırı hazırlığını tamamladığını duyurdu.



Suikast operasyonlarının ya da geniş çaplı siber saldırının da masada olduğu belirtildi.



Netanyahu da uluslarası topluma İran'a karşı birleşme çağrısı yaptı.



"İSRAİL EN KAPSAMLI VE EN AĞIR KARŞILIĞI ALIR"



İran'dan, İsrail'in olası misillemesine karşılık verileceği açıklaması gecikmedi.



Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri ile telefon görüşmesinde İran'ın çıkarlarına karşı her türlü eyleme karşılık verileceğini söyleyerek, "İran'ın çıkarlarına karşı en hafif eylemin bile kesinlikle güçlü, kapsamlı ve ağır karşılık bulacağını ilan ediyorum" dedi.



İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi. Reisi, cumartesi geceki saldırının meşru müdafa olduğunu yineleyerek Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştirdi.



BATI GERİLİMİN TIRMANMASINI İSTEMİYOR



İsrail'e destek verenler de dahil olmak üzere Batılı ülkelerden itidal çağrıları geliyor.



Üst düzey Amerikalı bir yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri, İran'a olası misillemede İsrail'e askeri destek vermeyecek.,



Başkan Joe Biden, karşı saldırı istemediklerini telefon görüşmesinde Netanyahu'ya bizzat iletti.



Ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Biden'in Netanyahu'ya itidal çağrısı yapıp yapmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.



Kirby, "İran'a yanıt verip vermeyeceği ya da nasıl yanıt vereceği İsrail'in kararı" dedi. İran ile bölgesel bir savaş görmek istemediklerini ekledi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun