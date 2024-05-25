ABD Başkanı Biden: NATO hiç olmadığı kadar güçlü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden: NATO hiç olmadığı kadar güçlü

Başkanı Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

"Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım." diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.

Biden, "Ancak tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

ABD'yi "dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi" olarak nitelendiren Biden, İsrail'e verdikleri desteğin yanı sıra Gazze'ye de yardımlar yaptıklarına değindi.

Biden, ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.

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