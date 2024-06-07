ABD Başkanı Biden: "Netanyahu Refah konusunda beni dinledi"

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenleri için geldiği Fransa’da yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini Refah konusunda dinlediğini belirterek, "Tüm Refah'ı işgal edecekler ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar." dedi.

ABD Başkanı Biden: "Netanyahu Refah konusunda beni dinledi"

Başkanı , Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenleri için geldiği Fransa’da ADB basınına konuştu.

Biden, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen operasyon konusunda dinlediğini belirtti.

Kendisinin uyarılarından sonra İsrail Savunma Kuvvetlerinin daha hedefli bir operasyon planladığını belirten Biden, "Refah'a tam güçle gireceklerdi. Tüm Refah'ı işgal edecekler, şehri alacaklar ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar." dedi.

Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta açıklanan ateşkes planına bağlı kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Biden, "Açıkça öyle olduğunu söyledi. Avrupalı dostlarımız da bu işin içinde. Ateşkes sağlamak zorundayız." ifadelerini kullanarak, Arap dünyasının büyük bir kısmının da planı desteklediğini aktardı.

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