ABD Başkanı Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Zelenski daha önce yayınladığı video mesajla özellikle ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping'e 15 Haziran'da başlayacak zirveye katılma çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkanı Joe Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurdu.

Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağını belirten Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önerilerini de destekliyoruz" dedi.

Jean-Pierre, "Ukrayna, Biden başkanlığındaki ABD'den güçlü dostluk ve destek görmeye devam edecek" diye konuştu.

"PUTIN'E KİŞİSEL BİR ALKIŞ"

Biden'ın İsviçre'ye gitmek yerine neden California'da olacağının sorulması üzerine Jean-Pierre, "Hiç kimse Ukrayna için Biden'dan daha güçlü destek vermemiştir" karşılığını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.

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