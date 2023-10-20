ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.



Biden, Zelenski'e, Rusya'nın "saldırgan savaşına karşı" Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokratik geleceğini savunmasına yönelik güçlü desteğin süreceğini vurguladı.



DDiğer taraftan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti.

Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığı'nın diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin