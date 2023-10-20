ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Putin'den Ukrayna sınırındaki Rus ordusu karargahına ziyaret

Putin'den Ukrayna sınırındaki Rus ordusu karargahına ziyaret

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, devam eden Rusya- Savaşı'nı ele aldı.

Biden, Zelenski'e, Rusya'nın "saldırgan savaşına karşı" 'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokratik geleceğini savunmasına yönelik güçlü desteğin süreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - 1

DDiğer taraftan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti. 

Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığı'nın diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.

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