ABD Başkanı Biden yine düştü (Biden'ın düşme anı)

Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.



Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.



Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden'ın günlük programını takip eden Beyaz Saray muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan'ın "tamamen iyi" hissettiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın Washington DC'ye dönmek üzere uçağına binerken "kocaman gülümsediğine" dikkati çekti.



ABD Başkanı'nın geçen yıl Air Force One'a binerken merdivenlerden düşüp Delaware'deki sahil evinin yakınında bisikletinin üzerinde devrildikten sonraki son tökezlemesi bu oldu. Biden her iki olayda da zarar görmedi.