ABD Başkanı Biden'dan Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden ramazan bayramı için düzenlenen bir etkiliğe bir video mesaj gönderdi.

Biden, video mesajında, İsrail ve Filistinli taraflarla görüştüklerini duyurdu.

SAKİNLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN İKİ TARAFLA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK

"Filistinlilerin ve İsraillilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşamayı ve eşit ölçüde özgürlük, refah ve demokrasiden yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz" diyen Biden, "Yönetimim sakinliği sağlamak için filistinler ve israillerle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 5 ülkeden mevkidaşı ile Filistin'i görüştü.

Blinken, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Fransa dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşerek, İsrail-Filistin sorununda "şiddetin sona ermesi ve sükunetin sağlanması" çabalarını ele aldı.