ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

ABD Başkanı Jpe Biden'ın açıklamalarından satır başları;

Rusya'ya yaptırımlar rubleyi enkaz haline getirdi. burada tek suçlu kişi Putin'dir.



Ukrayna halkının yanınızdayız. Ukrayna halkı ön cephede ulusları için savaşıyor.



Avrupa'daki Amerikan güçleri NATO müttefiklerini savunmak için orada. Rus güçleriyle çatışmak için değil.



Rusya'nın eylemleri onlarca yıl sürecek bir savaş getirmekle tehdit ediyor.



(Putin'e) NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme. NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu.



Putin bu savaşı sonlandırmalı. Bu adam iktidarda kalamaz.