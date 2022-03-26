    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu.  Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme" sözleriyle uyardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.03.2022 - 20:47

ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme

ABD Başkanı Jpe Biden'ın açıklamalarından satır başları;

'ya yaptırımlar rubleyi enkaz haline getirdi. burada tek suçlu kişi Putin'dir.

halkının yanınızdayız. Ukrayna halkı ön cephede ulusları için savaşıyor.

Avrupa'daki Amerikan güçleri NATO müttefiklerini savunmak için orada. Rus güçleriyle çatışmak için değil.

Rusya'nın eylemleri onlarca yıl sürecek bir savaş getirmekle tehdit ediyor.

(Putin'e) NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme. NATO’nun tüm müttefikleri Rusya’ya karşı birlik oldu.

Putin bu savaşı sonlandırmalı. Bu adam iktidarda kalamaz.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...