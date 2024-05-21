ABD baskı yaptı: İsrail, AP'nin ekipmanlarını iade kararı aldı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X sosyal medya hesabından ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el konulmasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.



Karhi, AP'ye ait ekipmanların iade edilmesi talimatı verdiğini belirtti.



Öte yandan İsrail basını ABD yönetiminin İsrail hükümetinden AP'nin canlı yayın ekipmanlarına el konulması kararının geri alınmasını istediğini yazdı.



ABD'den gelen baskı üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İletişim Bakanı Karhi'ye AP'nin ekipmanlarının iade edilmesi emrini verdiği aktarıldı.

HAMAS: İSRAİL, AP EKİBİNİN EKİPMANLARINA EL KOYARAK İŞLEDİĞİ SUÇLARI GİZLİYOR



Hamas, İsrail İletişim Bakanlığı yetkililerinin gün içerisinde Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, İsrailli yetkililerin AP'nin yayın ekipmanlarına el koymasının, basının çalışma özgürlüğüne karşı tekrarlanan keyfi ve baskıcı bir eylem olduğu ifade edildi.



İsrail'in bu eylemiyle "Filistin halkına karşı işlediği suçları ve ihlalleri dünya kamuoyundan gizlemeyi" hedeflediği aktarıldı.



İsrail'in bu tür eylemlerinin, insan hakları ve basının çalışma özgürlüğü değerlerine saygı duyduğuna ilişkin iddialarının düzmece olduğunu yansıttığı ifade edildi.



İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, bugün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.



İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

