ABD Büyükelçisi Flake'den "Batman" esprisi

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Batman'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.
Flake, Batman ilinin tabelasıyla poz vererek "Batman" filmine gönderme yaptı.
Sosyal medyadaki hesabında, eşi Cherly Flake birlikte fotoğrafını paylaşan büyükelçi, “Türkiye’deki favori şehirlerimizden Batman’a geldik. Hala Gotham’ı (Batman karakterinin yaşadığı hayali şehir) arıyoruz” dedi.
Eşi ile Türkiye turu yapan Flake, Batman'ın ardından eşiyle Mardin’e geçti.
Büyükelçi'nin gezisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Batman
- Abd