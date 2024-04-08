ABD: Çin'in ithalatla yeni endüstrileri yok etmesini kabul edemeyiz

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bozulan ilişkileri rahatlamak için ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'e gitti.

Yellen, Pekin'in, sanayideki fazla kapasitesini dizginlemesi için baskı

yapmak amacıyla Çin'e dört günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

CNBC'e verdiği röportajda Yellen, ABD'nin Çin'in yeşil enerji ihracatına yönelik tarifeleri dışlamayacağını söyledi.

Yellen, Washington'un Çin ithalatlarıyla yeni endüstrilerin yok edilmesini kabul etmeyeceğini söyleyerek Pekin'i uyardı ve ABD'nin Çin'den yapılan ithalat nedeniyle yeni sektörlerini "kırıp geçmesine" izin vermeyeceğini dile getirdi.

ABD'li bakan, elektrikli araç, batarya, güneş paneli ve diğer yeşil enerji ürünleri ihracının hızla büyümesinden duyulan endişeleri gündeme getirdi.



Yellen, Çin'in sağladığı devlet desteğinin üretim kapasitesini iç talebin karşılayabileceği seviyenin çok üzerine taşıdığını ifade etti.



Uygun fiyatlı Çin ihracatının, ABD ve diğer ülkelerdeki işler için tehlike

oluşturduğunu söyleyen Yellen, durumu geçmişte ABD'nin çelik sektöründe yaşanan zorluklara benzetti ve aynı durumu bir kez daha kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.