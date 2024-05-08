Çin Devlet Başkanı Şi, Sırbistan’da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, havalimanında Vucic ile birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic, Başbakan Milos Vucevic, Parlamento Başkanı Ana Brnabic, Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve eski Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic’in de yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Belgrad’a inişinden sonra yaptığı açıklamada Xi, "Çin ve Sırbistan, ortak temel çıkarları ve büyük endişelerine ilişkin konularda birbirlerine sağlam bir destek sağlamıştır. Uluslararası adalet ve doğruluğu birlikte destekledik ve dünyada barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine birlikte katkı sağladık” dedi.

Şi’nin iki günlük ziyareti sebebiyle Sırbistan polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sırbistan basını, Şi ve beraberindeki heyetin korunması için 3400 polisin görev yapacağını yazdı. Şi’nin Sırbistan’daki temaslarının ardından Macaristan’a geçmesi bekleniyor.



ZİYARET TARİHİYLE MESAJ VERDİ



Şi’nin Sırbistan ziyaretinin başlangıç tarihi olarak, NATO’nun Kosova müdahalesi çerçevesinde Belgrad’daki Çin Büyükelçiliğini bombalamasının 25. yıldönümünü tercih etmesi dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Amerikan jetlerinin 7 Mayıs 1999’da gerçekleştirdiği ve 3 Çin vatandaşının ölümüne neden olan eyleme ilişkin olarak Sırp “Politika” gazetesi için kaleme aldığı makalede Çin’in Yugoslavya’daki Büyükelçiliğinin vurulmasını asla unutmayacağını yazdı.

Bugün yayınlanan makalesinde Şi, “25 sene önce bugün NATO, Yugoslavya’daki Çin Büyükelçiliğini pervasızca bombalayarak üç Çinli gazeteciyi öldürmüştü. Bunu asla unutmamalıyız. Kanımızla pekiştirilmiş Çin-Sırp dostluğu, halklarımızın ortak hafızasında yaşayacak” diye yazdı.