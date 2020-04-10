ABD Covid-19 bahanesiyle 6 bin göçmeni sınırdışı etti

ABD, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 6 binden fazla göçmeni güneyindeki Meksika'ya gönderdi.

Anadolu Ajansı 10.04.2020 - 09:58

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verilerine göre, Donald Trump yönetimi 21 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan 6 binin üzerinde göçmeni sınırdışı etti.

CBP Komiseri Mark Morgan, yaptığı açıklamada, sınırdışı işlemlerinin salgın kapsamında alınan önlemler ve kamu sağlığı nedeniyle yapıldığını ve gözetimleri altında şu an 100'den az göçmen bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ise mart ayında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı almıştı.

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