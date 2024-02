ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Arnavutluk'u ziyaret etti

Blinken, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.



Arnavutluk Başbakanlığında gerçekleşen görüşme sonrası Blinken ve Rama, ortak basın toplantısı düzenledi.



Rama, görüşmede ikili işbirliğin boyutlarını ele aldıklarını belirterek, bunun sadece güvenlik alanında kesintisiz bir stratejik işbirliği değil, aynı zamanda giderek ekonomik boyuta da ulaşan bir işbirliği olduğunun altını çizdi.



Bu ziyaretin aynı zamanda Arnavutluk'un (BM) Güvenlik Konseyindeki misyonunun sona ermesiyle aynı zamana denk gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Rama, "ABD ve BM'deki ABD misyonundan aldığımız paha biçilmez destek için Dışişleri Bakanı'na şükranlarımı sundum." diye konuştu.



Kosova ve Sırbistan arasında diyaloğu teşvik ettiklerini anımsatan Rama, "Malumunuz, Arnavutluk'un tüm bölge ülkelerine dostluk elini uzatma politikası mevcut. Bölgenin tamamının ilerlemesi için yatırım yaptık ve kararlılıkla yatırım yapacağız. Çünkü her şeyden önce bu bizim stratejik çıkarımızadır." dedi.



ABD'nin Kosova'nın nihai tanınmasının kararlı destekçisi olduğunu dile getiren Rama, Kosovalı yetkililere "stratejik müttefiklere danışmadan ve koordinasyon sağlamadan hiçbir adım atılmaması" çağrısını yinelediğini ifade etti.



Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Rama, "Durum trajik. Çünkü bir yandan İsrail'in meşru müdafaa hakkı var, diğer yandan ise Filistinlilerin yıkımı ve can kaybı çok daha fazla. Aslında gerilimin yükselmesi sorunu, bunun nihai olarak Hamas'ı yok edecek ya da büyüyebilecek herhangi bir Hamas biçimini yok edecek bir eylem olmamasıdır. Elbette ki tek yol iki devletli çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ülkesi ve Arnavutluk arasında olağanüstü ortaklık ilişkisi olduğunu belirtti.



AB üyeliği kapsamında Arnavutluk'u desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Blinken, Arnavutluk halkının da bunu hak ettiğini vurguladı.



İki ülke arasındaki ortaklığın, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ifade eden Blinken, bu ilişkinin, iki ülke halkları için önemli bazı konuları ele almak açısından kritik önem taşıdığını söyledi.



Arnavutluk'un ilk günden itibaren Ukrayna'nın çok güçlü bir destekçisi olduğuna dikkati çeken Blinken, NATO'daki 15 yılı boyunca Arnavutluk'un ittifaka önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.



Blinken, Arnavutluk'un Kuçova bölgesindeki NATO hava üssünün açılışının önümüzdeki ay gerçekleştirileceğini söyledi.



Öte yandan Blinken, "Arnavutluk'un kritik altyapısını hedef alan son İran siber saldırıları"nın ardından ABD'nin, ekipmanları ve teknolojiyi geliştirme noktasında uzmanların eğitilmesine de yardımcı olduğunu kaydetti.



Blinken, şöyle konuştu:



"Ayrıca Başbakan'a (Rama'ya) hem benim kalbime hem de pek çok Amerikalının kalbine dokunan bir mesele için teşekkür etmek istiyorum; o da Arnavut halkının, tahliye edilen binlerce Afgan'a ev sahipliği yaparken gösterdiği olağanüstü cömertliktir. Arnavutluk dünyada bunu teklif eden ilk ülke oldu. Ayrıca bugün erken saatlerde Arnavutluk'ta tahliye edilen bazı Afganlarla tanışma fırsatım oldu ve onlar özel göçmenlik vizesi alma sürecindeler.".



Gazze'deki çatışmalar ve bunların durdurulmasına yönelik müzakerelere ilişkin soruya Blinken, şu yanıtı verdi:



"Rehine meselesine gelince; Katar, Mısır ve ABD'nin İsrail'le çalışmak için yaptıklarını özetleyen bir teklif verdik, bu da ortaklaşa yapılmış bir teklif. Aynı zamanda bir anlaşmaya varmak için çalışma fırsatı da sunar. Zaten ortaklarımız Katar, Mısır ve İsrail ile bunun üzerinde çalıştığımız bir süreçteyiz. Bir anlaşma bulma hedefiyle çok yoğun şekilde çalışıyoruz ve bunun mümkün olduğuna inanıyorum.".



Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de değinen Blinken, "AB'nin kolaylaştırdığı diyalog gerekli bir diyalogdur. Aslında tek doğru yol budur ve biz her iki ülkeyi de bu yolda ilerlerken desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Biz aslında AB'nin kolaylaştırdığı diyaloğu destekliyoruz." dedi.



BLİNKEN, CUMHURBAŞKANI BEGAJ İLE GÖRÜŞTÜ



Blinken, başkent Tiran ziyareti kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de bir araya geldi.



Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Begaj ve Blinken'in görüşmede, ikili stratejik ilişkilerin önemi, bölgedeki gelişmeler, Ukrayna'ya yönelik dayanışma ve NATO gibi konuların ele alındığı belirtildi.



Ziyaret kapsamında Arnavutluk ve ABD arasında, "Fulbright Akademik Değişim Programı Mutabakat Zaptı" ile "Yabancı Devlet Bilgilerinin Manipüle Edilmesiyle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. İmzalar, Blinken ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani tarafından atıldı.