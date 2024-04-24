ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ikili ilişkileri görüşmek için Çin'e gidiyor. Blinken'ın, Çin'e üç günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.



Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın mevkidaşı Wang Yi'nin davetiyle 24-26 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Blinken'ın ziyaretinde Wang ile "rekabet dışı ticaret ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorun" görüşülecek



Çinli yetkililerin açıklamarına göre Blinken'ın ziyareti son dönemde iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, çatışmalardan ve hesap hatalarından kaçınılmasına yönelik "yoğun diplomasinin" parçası olduğunu aktardı.

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