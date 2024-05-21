ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi

Dışişleri Bakanı Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken konuşması protestolarla bölündü.

ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile “Blinken bir savaş suçlusudur.” diye slogan attı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi - 1

Aralıklarla yapılan 3 ayrı eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.

6 YAŞINDAKİ HİND RECEB 3 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEK İÇİN YALVARMIŞTI

İsrail, şubat ayında 'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesi sonucu ulaşılan araçta Hind Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

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