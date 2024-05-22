ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Filistin destekçisi gruplarca yapılan protesto bugün de devam etti. Bakanlığın bütçesi hakkında Kongrede ifade verdiği sırada Blinken'ın konuşması "Filistin’e özgürlük" sloganları ile kesildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu

Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi konusunda ifade veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in konuşması, yine "’e özgürlük" sloganları ile kesildi.

Protestoculardan biri "Hepimizi özgürleştirmek için ’i özgürleştirin. Bütün özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır." diye bağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu - 1

"BİZİ DEĞİL BLİNKEN'İ TUTUKLAMALISINIZ"

Kongre polisinin müdahalesiyle dışarı çıkarılan protestoculardan biri, "Bizi değil, Blinken’ı tutuklamalısınız." dedi.

Blinken’ın dünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesindeki konuşmaları da destekçisi katılımcılar tarafından protesto edilerek sık sık bölünmüştü.

Blinken'ı salona girerken, kırmızıya boyanmış ellerini havada tutan destekçisi kişiler, "40 bin Filistinlinin kanı ellerinde", "Soykırım Dışişleri Bakanı", "Uluslararası hukuk için utanç" şeklinde pankart ve sözlerle karşılamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu - 2

"GAZZE'NİN KASABI OLARAK ANILACAKSINIZ"

Bakan konuşmasına başladığı sırada bir katılımcı, elinde bayrağı ile ayağa kalkarak, "'de 35 binden fazla Filistinli, Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla öldürüldü. Onların kanı senin ellerinde. Gazze'nin kasabı olarak hatırlanacaksınız. Mirasınız soykırımdır." diye bağırmıştı.

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