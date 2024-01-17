ABD duyurdu: 40 Boeing 737 MAX 9 uçağının denetimi tamamlandı

FAA'dan yapılan açıklamada, 171 adet Boeing 737 MAX 9 uçağının yere indirilmesi kararının alınması sonrasında, alt yüklenici Spirit AeroSystems'in de dahil olduğu Boeing'in üretim uygulamalarının ve üretim hatlarının araştırıldığı aktarıldı.



Geçen hafta, FAA'nın Boeing 737 MAX 9 uçaklarının denetim ve bakım süreci gerekliliklerinin duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu sürecin bir parçası olan ilk 40 uçağın denetiminin tamamlandığı, idarenin bunlardan elde edilen bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyeceği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu uçakların, FAA'nın güvenlik gerekliliklerini karşılayan inceleme ve bakım sürecinin nihai onayına kadar yerde kalmaya devam edeceği belirtilerek, onay sonrasında yerde duran her 737 MAX 9 uçağının uçmadan önce bu süreçlerden geçmesinin gerekli olacağı vurgulandı.



Boeing 737 MAX 9'un yeniden hizmete başlayacağı zamanı yolcuların güvenliğinin belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMASI



ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.



Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.



Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.



Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.



FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.