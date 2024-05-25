ABD duyurdu: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'de ABD'nin geçici limanına destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını bildirdi.

ABD duyurdu: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı

CENTCOM, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gemilerin denizdeki fırtınadan etkilendiği kaydedilen açıklamada, demirlemiş 4 geminin akıntıya kapıldığı belirtildi.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği duyuruldu.

Diğer 2 geminin ise geçici limana yakın bir yere tekrar demirlediği aktarılan açıklamada, olay sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici liman tüm işlevselliğini koruyor." ifadesine yer verildi.

GEÇİCİ LİMAN 17 MAYIS'TA AÇILMIŞTI

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

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