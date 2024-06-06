ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin  F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. 

Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.

BİDEN YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı.

Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

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