ABD Gazze'de geçici limanı tamir ettiğini açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) cuma günü yaptığı açıklamada Gazze açıklarında geçtiğimiz ayın sonlarında parçalanan geçici iskeleyi yeniden kurduğunu duyurdu.

ABD Gazze'de geçici limanı tamir ettiğini açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, “7 Haziran günü yerel saatiyle yaklaşık 14.15'te, ABD Merkez Komutanlığı Gazze'deki geçici iskeleyi başarılı bir şekilde yeniden kurarak ABD ordusunun Gazze'deki Kıyı Ötesi Ortak Lojistik kabiliyetinin bir bölümünü mümkün kıldı” denildi.

CENTCOM, iskelenin yeniden kurulmasının Gazze halkına çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasına devam edilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Önümüzdeki günlerde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) desteğiyle hayati önem taşıyan gıda ve diğer acil durum malzemelerinin nakliyesi sağlanacak.

25 Mayıs'ta sert deniz koşulları Gazze'deki deniz insani yardım misyonunu destekleyen dört ABD Ordusu gemisini etkiledi ve gemiler demirlerinden kurtuldu ve iki gemi iskele yakınındaki sahile demirledi.

Üçüncü ve dördüncü gemiler ise sahilinde Aşkelon yakınlarında karaya oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kısıtlamaları ve Gazze'de aylardır süren savaşın ortasında 8 Mart'ta Filistinlilere gıda ve diğer yardımların ulaştırılması için bir deniz rotası oluşturulması talimatını vermişti.

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