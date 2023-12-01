ABD, Gazze'de "insani ara"nın yeniden başlaması için çalışıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Kirby, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de, "insani duraklamaları yeniden sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını" söyledi.



"Washington'un ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi için İsrail, Mısır ve Katar ile birlikte çalıştığını" ifade eden Kirby, 7 gün süren "insani ara"nın sona ermesiyle ilgili Hamas'ı sorumlu tuttu.



Kirby, "Bu duraklama Hamas yüzünden sona erdi. Bu duraklamanın uzatılmasına yardımcı olabilecek rehinelerin listesini hazırlamakta başarısız oldular." dedi.



GAZZE'YE YARDIM KAMYONLARININ AZ DA OLSA GEÇEBİLECEĞİNİ DUYURDU



Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuşmasının sonunda, İsrail'in, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesine izin verdiği bilgisinin eline ulaştığı haberini paylaştı.



"Bu ileriye dönük iyi bir işaret gibi görünüyor." diyen Kirby, "İsrailli bir sözcüye" dayandırdığı haberle ilgili, söz konusu geçiş izninin ABD'nin talebi ve İsrail hükümetinin onayıyla gerçekleştiğine değindi.



John Kirby, bununla birlikte Gazze'ye geçecek yardım türü ve kamyon sayısının "insani ara" dönemine göre çok az olacağını, İsrail'in bunu önceden bildirdiğini söyledi.



Kirby, İsrailli yetkililerden gelen haber öncesinde, Tel Aviv'in, Gazze'ye yardım teslimatlarını tamamen engellediğini söyleyerek, yardım kamyonlarının geçişinin "insani ara" dönemindeki seviyeye çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

