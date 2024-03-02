ABD Gazze'ye ilk yardımını havadan indirdi

Açlık ve susuzluğun ölümlere yol açtığı Gazze'ye ABD, ilk yardımını havadan indirdi. Üç ABD uçağı 35 binden fazla öğünü Gazze semalarından bölgeye bıraktı.

ABD Gazze'ye ilk yardımını havadan indirdi
Ürdün de önceki gün hava yardımlarını Gazze'ye bırakmıştı.

ordusu 'ye ilk insani yardımını, hava yoluyla bölgeye indirdi.

ABD'li yetkililer, yardımı indirme işleminin üç C-130 uçağı kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkililerden biri 35 binden fazla öğünün havadan atıldığını bildirdi.

Beyaz Saray, hava yardımlarının sürekli olacağını ve İsrail'in hava yardımlarını desteklediğini öne sürdü.

Fransa, Mısır ve Ürdün gibi diğer ülkeler de Gazze'ye havadan yardım ulaştırmıştı

(BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre Gazze Şeridi'nde yaşayan en az 576 bin kişi (bölge nüfusunun dörtte biri) kıtlığa bir adım daha yaklaşmış durumda.

İnsanların hayatta kalmak için hayvan yemi yemesi ve sağlık görevlilerinin çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü söylemesi üzerine BM, yardım ulaştırmada "ezici engellerle" karşı karşıya olduğunu kaydetti.

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